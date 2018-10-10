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Полиция расследует взрыв в квартире активиста С14 как покушение на убийство

Взрыв в помещении координатора С14 Сергея Мазура в городе Борисполь полиция квалифицировала как покушение на убийство

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники подставили лестницу к дому и бросили взрывное устройство в окно квартиры на втором этаже.

Сейчас 61-летний хозяин жилья - отец активиста - госпитализирован. На момент взрыва в квартире находились также жена пострадавшего и его сын, который считает себя объектом покушения.

  • Напомним, ранее сообщалось, что в результате взрыва в комнате активиста его отец потерпел осколочных ранений ног и потерял много крови.
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