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НАПК выявило нарушения в декларации нардепа Новинского и еще двух чиновников

Вадим Новинский
Вадим Новинский
фото: opposition.org
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило недостоверное декларирование имущества нардепом от Оппозиционного блока Вадимом Новинским, депутатом горсовета Мариуполя Савелием Вашурой и инспектором Нацполиции в Киевской области Сергеем Земенко

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, установлено, что Новинский не указал в декларациях за 2015-2016 годы стоимость принадлежащих ему акций четырех компаний и двух частей помещений, находящихся в его пользовании.

"В целом указанные депутатом в каждой декларации сведения отличаются от достоверных на сумму более 8,6 млн грн. Соответствующие обоснованные выводы направлены в Национальное антикоррупционное бюро", - говорится в сообщении.

Савелий Вашура в декларациях за 2015-2016 годы не указал информацию о принадлежащих ему корпоративных правах и недостоверно задекларировал свои доходы. Сведения, указанные депутатом в каждой декларации, отличаются от достоверных более чем на 570 тыс. грн. Соответствующие выводы НАПК направило в Нацполицию.

Сергей Земенко в декларации за 2016 год недостоверно указал доход в виде социальной помощи, а в декларации за 2017 год - от продажи транспортного средства. Кроме того, в обеих декларациях чиновник не задекларировал свой земельный участок площадью 1,62 га. По данным НАПК, ориентировочная рыночная стоимость такого земельного участка составляет 6 млн грн. Выводы об этом направлены в Генпрокуратуру.

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