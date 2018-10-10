Националисты планируют выставлять единого кандидата в президенты, - Ильенко

10 октября, 2018, 21:36

Националистические силы планируют выставлять единого кандидата на президентских выборах в Украине

Об этом внефракционный народный депутат, представитель ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Eспресо.TV.

"Националистические силы, к которым относится и "Свобода", подписавшая вместе с другими Национальный манифест, как я убежден, будут выставлять единого кандидата. Я буду поддерживать такого кандидата", - сказал Ильенко.

По его словам, сейчас в вопросе единого кандидата от националистов не надо забегать вперед. Переговоры - это отдельный процесс, и когда решение будет принято, то тогда можно будет четко сказать о таком предвыборном объединении.