Националисты планируют выставлять единого кандидата в президенты, - Ильенко
10 октября, 2018, 21:36
Националистические силы планируют выставлять единого кандидата на президентских выборах в Украине
Об этом внефракционный народный депутат, представитель ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил в эфире программы "Вердикт" с Сергеем Руденко на Eспресо.TV.
"Националистические силы, к которым относится и "Свобода", подписавшая вместе с другими Национальный манифест, как я убежден, будут выставлять единого кандидата. Я буду поддерживать такого кандидата", - сказал Ильенко.
По его словам, сейчас в вопросе единого кандидата от националистов не надо забегать вперед. Переговоры - это отдельный процесс, и когда решение будет принято, то тогда можно будет четко сказать о таком предвыборном объединении.
- Напомним, что президентские выборы состоятся в Украине в марте 2019 года.
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