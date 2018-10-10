На Ровенщине молодой человек обещал "ДНР" подорвать энергетический объект, взамен получил 7,5 лет тюрьмы

10 октября, 2018, 11:14

Костопольский районный суд Ровенской области приговорил к 7,5 годам лишения свободы 22-летнего жителя Ровенской области, который планировал подрыв объекта энергетического комплекса

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Молодой человек обратился к главарям террористической организации "ДНР" с предложением осуществить взрывы и другие действия для дестабилизации ситуации в области.

Мужчина прислал террористам видеообращение по интернету, а в письмах сообщил о подготовке взрыва на энергетическом объекте.

Суд признал мужчину виновным в преступлении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.