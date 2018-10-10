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На Донецком направлении погибли двое украинских военных, - штаб ООС

В среду, 10 октября, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Во время выполнения боевого задания на Донецком направлении двое военнослужащих Объединенных сил погибли в результате срабатывания вражеского взрывного устройства.

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение на позиции в районе Бахмутской трассы.

Днем враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Травневое, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединское.

Опорные пункты украинских войск вблизи Травневого были обстреляны из минометов 120-го калибра, а позиции возле Гнутова – из минометов калибра 82 мм. Кроме того, по защитникам Крымского и Травневого враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты, а по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое и Гнутово – из противотанковых ракетных комплексов. Также по защитникам Гнутова велся снайперский огонь.

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