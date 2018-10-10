На Днепропетровщине БТР столкнулся с маршруткой

10 октября, 2018, 18:52

В поселке Мелиоративное Днепропетровской области бронетранспортер столкнулся с маршруткой

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Днепропетровской области.

В аварии пострадали три человека, которые получили легкие телесные повреждения. Сейчас на месте аварии в поселке Мелиоративное работают полицейские.