На Днепропетровщине БТР столкнулся с маршруткой
10 октября, 2018, 18:52
В поселке Мелиоративное Днепропетровской области бронетранспортер столкнулся с маршруткой
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