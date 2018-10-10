 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Днепропетровщине БТР столкнулся с маршруткой

В поселке Мелиоративное Днепропетровской области бронетранспортер столкнулся с маршруткой

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции Днепропетровской области.

В аварии пострадали три человека, которые получили легкие телесные повреждения. Сейчас на месте аварии в поселке Мелиоративное работают полицейские.

null

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 октября, 2018 среда

больше новостей

10 октября, 2018 среда

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать