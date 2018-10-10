Милитаризация Крыма является беспрецедентной, - Ельченко о том, как РФ использует полуостров для войны в Сирии
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко на заседании по милитаризации оккупированного Крыма, сообщает "Укринформ".
"Оккупация и последующая милитаризация Крыма имеет далеко идущие последствия для безопасности не только в Черноморском регионе, но во всей Южной Европе, а также в регионе Северной Африки и Ближнего Востока. Нынешние события в Сирии являются убедительными доказательствами этому", - подчеркнул он.
По словам Ельченко, российская власть выбрала путь эскалации и наращивание агрессии, расширяя и углубляя ее. В частности, уровень милитаризации аннексированного Россией Крыма уже является "беспрецедентным".
Он также напомнил и о нарушении Кремлем прав человека на оккупированном полуострове и отметил, что Россия распространяет свою военную агрессию в Азовском море, также "угрожает стабильности" в регионе.
"Учитывая нынешнюю нестабильную ситуацию в сфере безопасности, Украина намерена представить проект резолюции Генассамблеи ООН с целью предупреждения России от дальнейшей милитаризации территории Украины и окружающих регионов", - подытожил Ельченко.
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