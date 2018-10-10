 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

МИД РФ безразлично продление закона о специальном статусе Донбасса


фото: ria.ru
В МИД России раскритиковали продление на год действия закона о специальном статусе оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и заявили, что он не соответствует Минским соглашениям и должен быть согласован с главарями террористов "ЛНР" и "ДНР"

Об этом говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

"Решение Верховной Рады не имеет ничего общего с выполнением п.11 минского "Комплекса мер", где содержится прямое указание на необходимость принятия постоянного, а не временного законодательства об особом статусе региона. К тому же такое законодательство должно быть закреплено в Конституции страны. Действующая украинская власть об этом уже давно не вспоминает, а вместе с тем умалчивает о том, что сам "статусный" закон должен быть согласован с представителями Донецка и Луганска", - заявили в МИД России.

Российские дипломаты считают, что принятием закона Украина пытается сохранить антироссийские санкции и "ввести в заблуждение западных друзей Киева".

  • Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла законопроект №9153 о пролонгации закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Решение поддержали 245 депутатов. Президент Украины Петр Порошенко подписал продление действия закона.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 октября, 2018 среда

больше новостей

10 октября, 2018 среда

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать