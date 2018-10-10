МИД РФ безразлично продление закона о специальном статусе Донбасса
Об этом говорится в комментарии на сайте МИД РФ.
"Решение Верховной Рады не имеет ничего общего с выполнением п.11 минского "Комплекса мер", где содержится прямое указание на необходимость принятия постоянного, а не временного законодательства об особом статусе региона. К тому же такое законодательство должно быть закреплено в Конституции страны. Действующая украинская власть об этом уже давно не вспоминает, а вместе с тем умалчивает о том, что сам "статусный" закон должен быть согласован с представителями Донецка и Луганска", - заявили в МИД России.
Российские дипломаты считают, что принятием закона Украина пытается сохранить антироссийские санкции и "ввести в заблуждение западных друзей Киева".
- Напомним, 4 октября Верховная Рада приняла законопроект №9153 о пролонгации закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Решение поддержали 245 депутатов. Президент Украины Петр Порошенко подписал продление действия закона.
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