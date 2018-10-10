МИД РФ безразлично продление закона о специальном статусе Донбасса

10 октября, 2018, 14:09

В МИД России раскритиковали продление на год действия закона о специальном статусе оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и заявили, что он не соответствует Минским соглашениям и должен быть согласован с главарями террористов "ЛНР" и "ДНР"

Об этом говорится в комментарии на сайте МИД РФ.

"Решение Верховной Рады не имеет ничего общего с выполнением п.11 минского "Комплекса мер", где содержится прямое указание на необходимость принятия постоянного, а не временного законодательства об особом статусе региона. К тому же такое законодательство должно быть закреплено в Конституции страны. Действующая украинская власть об этом уже давно не вспоминает, а вместе с тем умалчивает о том, что сам "статусный" закон должен быть согласован с представителями Донецка и Луганска", - заявили в МИД России.

Российские дипломаты считают, что принятием закона Украина пытается сохранить антироссийские санкции и "ввести в заблуждение западных друзей Киева".