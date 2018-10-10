Москалькова назвала Сенцова "здоровым"

10 октября, 2018, 20:13

Уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов регулярно принимает пищу под присмотром медиков и выглядит здоровым

Об этом передает ТАСС.

"Олег Сенцов выглядит вполне здоровым и регулярно принимает пищу под внимательным наблюдением медицинского персонала. Жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание Сенцов не высказал", - говорится в заявлении Москальковой.

По ее словам, украинского политзаключенного 10 октября посетил в СИЗО региональный уполномоченный по правам человека Анатолий Сак.

"В ходе беседы на вопрос о самочувствии Сенцов ответил, что чувствует себя хорошо. Также Сак рассказал, что ознакомился с собственноручно написанным заявлением Сенцова о прекращении голодовки с 6 октября", - добавила Москалькова.