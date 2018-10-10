Москалькова назвала Сенцова "здоровым"
10 октября, 2018, 20:13
Уполномоченный РФ по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что незаконно осужденный украинский режиссер Олег Сенцов регулярно принимает пищу под присмотром медиков и выглядит здоровым
Об этом передает ТАСС.
"Олег Сенцов выглядит вполне здоровым и регулярно принимает пищу под внимательным наблюдением медицинского персонала. Жалоб на условия содержания, питание и медицинское обслуживание Сенцов не высказал", - говорится в заявлении Москальковой.
По ее словам, украинского политзаключенного 10 октября посетил в СИЗО региональный уполномоченный по правам человека Анатолий Сак.
"В ходе беседы на вопрос о самочувствии Сенцов ответил, что чувствует себя хорошо. Также Сак рассказал, что ознакомился с собственноручно написанным заявлением Сенцова о прекращении голодовки с 6 октября", - добавила Москалькова.
- Напомним, Олег Сенцов в заполярной российской колонии объявил голодовку с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных.
- Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред
- 5 октября российские тюремщики заявили, что Сенцов прекратил голодовку. Позже Сенцов объяснил в письме, что был вынужден прекратить голодовку, поскольку его собирались кормить насильно против его воли.
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