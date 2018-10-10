 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Месси решил совместить футбол с цирком


фото: lanueva.com
Всемирно известный Cirque du Soleil запускает шоу о звездном аргентинском футболисте Лионеле Месси

Начало сотрудничества с Cirque du Soleil Месси анонсировал в Instagram.

Месси опубликовал видео, на котором он в футболке с логотипом Cirque du Soleil набивает предмет, напоминающий нос клоуна.

Канадская компания, известная своими шоу, которые сочетают жанры театра, хореографии, акробатики и цирка, в следующем году запустит новое шоу о футболисте. В спектакле будет рассказываться о жизни Месси с момента, когда он в юном возрасте переехал в Барселону, где стал одним из сильнейших футболистов в истории.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация вот Leo Messi (@leomessi)

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 октября, 2018 среда

больше новостей

10 октября, 2018 среда

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать