Месси решил совместить футбол с цирком

10 октября, 2018, 12:09

Всемирно известный Cirque du Soleil запускает шоу о звездном аргентинском футболисте Лионеле Месси

Начало сотрудничества с Cirque du Soleil Месси анонсировал в Instagram.

Месси опубликовал видео, на котором он в футболке с логотипом Cirque du Soleil набивает предмет, напоминающий нос клоуна.

Канадская компания, известная своими шоу, которые сочетают жанры театра, хореографии, акробатики и цирка, в следующем году запустит новое шоу о футболисте. В спектакле будет рассказываться о жизни Месси с момента, когда он в юном возрасте переехал в Барселону, где стал одним из сильнейших футболистов в истории.