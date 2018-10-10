Месси решил совместить футбол с цирком
10 октября, 2018, 12:09
Всемирно известный Cirque du Soleil запускает шоу о звездном аргентинском футболисте Лионеле Месси
Начало сотрудничества с Cirque du Soleil Месси анонсировал в Instagram.
Месси опубликовал видео, на котором он в футболке с логотипом Cirque du Soleil набивает предмет, напоминающий нос клоуна.
Канадская компания, известная своими шоу, которые сочетают жанры театра, хореографии, акробатики и цирка, в следующем году запустит новое шоу о футболисте. В спектакле будет рассказываться о жизни Месси с момента, когда он в юном возрасте переехал в Барселону, где стал одним из сильнейших футболистов в истории.
- Лионеля Месси обвинили в отмывании денег с помощью собственного фонда.
- Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу над "Тоттенхэмом" в Лиге чемпионов.
- Лионель Месси попал в символическую сборную мира 2019 года по версии ФИФА.
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