Лукашенко: Говорить о включении Беларуси в состав России просто смешно
10 октября, 2018, 18:42
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что говорить о включении Беларуси в состав России смешно
Об этом глава государства заявил во время встречи с послом РФ в Беларуси Михаилом Бабичем, сообщает пресс-служба Лукашенко.
"В XXI веке говорить (как они там пишут) об инкорпорации, включении Беларуси в состав России, просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал, и прошлого, первого президента России", - сказал белорусский лидер.
Также Лукашенко считает, что Беларусь стала суверенной и благодаря России.
"Нерушимо одно, и вы это знаете, - мы суверенная и независимая страна. Если уж откровенно говорить, не только благодаря стремлению нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России", - сказал он.
- Ранее Лукашенко призвал перестать требовать от руководства страны "вступления Лукашенко в состав России".
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