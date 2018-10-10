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Луценко рассказал, когда Украина и США будут делить $220 млн Лазаренко

Павел Лазаренко
Павел Лазаренко
фото: REUTERS
Экс-премьер Павел Лазаренко в октябре должен дать ответ о своих условиях заключения соглашения со следствием, которое позволит поделить $220 млн, находящиеся под арестом

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в среду, сообщает "Укринформ".

"Гражданин Лазаренко до второй половины октября должен дать ответ американским властям о готовности заключить соглашение со следствием", - сказал он.

Луценко отметил, что одним из условий заключения соглашения Лазаренко со следствием является закрытие в отношении него экономических уголовных дел в Украине. Кроме того, украинская сторона заявила о своих претензиях на возмещение суммы, которая происходила из Украины.

"Как только Лазаренко скажет "да", Украина и Америка встретятся и примут решение по согласованию распределения. После этого нам придется подписать какие-то документы, которыми мы снимем украинские аресты. Сейчас аресты на активах лежат американские и украинские", - пояснил генпрокурор.

Он сказал, что сейчас под арестом находится около 220 млн долларов. Часть денег Лазаренко должна отойти США, другая часть Украине и еще часть - другим пяти странам, в банках которых находятся замороженные средства Лазаренко.

"Это довольно сложная работа, но 75 процентов ее мы прошли",- резюмировал Луценко.

  • Напомним, что Павел Лазаренко сбежал из Украины в 1999 году в США. Он добивался там убежища, но его приговорили более чем к 8 годам лишения свободы за отмывание денег.
  • В 2012 году Лазаренко вышел на свободу и живет в США вместе с семьей.
  • Около $30 млн, как полагают, связанных с бывшим премьер-министром Украины Павлом Лазаренко, находятся на счете в банке Литвы.
  • В ГПУ ожидают завершения в США судебного процесса над экс-премьером Украины Павлом Лазаренко до конца текущего года
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