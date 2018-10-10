Луценко пообещал Фирташу “резонансные действия"

10 октября, 2018, 18:33

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинскому олигарху Дмитрию Фирташу поступят сообщения о подозрениях, аресты и другие "резонансные действия"

Об этом он сказал на брифинге в среду, сообщил "Укринформ".

"У господина Фирташа в ближайшие месяцы будут хорошие для нас сообщения из органов прокуратуры. Это будет касаться и облгазов, и химзаводов, и предприятий на временно оккупированной территории", – отметил генпрокурор.

По его словам, правоохранители ожидают окончательных решений экспертиз.

"Наглость, с которой этот гражданин обращается к Москве с требованием наказать Украину, перешла любые границы, а значит, что это дело лежит в ближайшей к моей правой руки стопочке", – сказал Луценко.