Луценко пообещал Фирташу “резонансные действия"
10 октября, 2018, 18:33
Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинскому олигарху Дмитрию Фирташу поступят сообщения о подозрениях, аресты и другие "резонансные действия"
Об этом он сказал на брифинге в среду, сообщил "Укринформ".
"У господина Фирташа в ближайшие месяцы будут хорошие для нас сообщения из органов прокуратуры. Это будет касаться и облгазов, и химзаводов, и предприятий на временно оккупированной территории", – отметил генпрокурор.
По его словам, правоохранители ожидают окончательных решений экспертиз.
"Наглость, с которой этот гражданин обращается к Москве с требованием наказать Украину, перешла любые границы, а значит, что это дело лежит в ближайшей к моей правой руки стопочке", – сказал Луценко.
- Напомним, что ГПУ провела ряд обысков в принадлежащем Дмитрию Фирташу николаевском морпорту "Ника-Тера" по подозрению в умышленном уклонении от уплаты налогов.
- В ночь на 24 августа в городе Армянск, в оккупированном РФ Крыму местные жители рассказали о неизвестном налете "липкой ржавчины". Причиной появления маслянистого налета на металлических предметах стал выброс вредного вещества на химическом заводе украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Речь идет о сернистом ангидриде.
- 3 сентября пограничники Херсонского отряда обнаружили превышение содержания токсичных промышленных веществ в воздухе.
- После химического выброса на заводе "Крымский титан" в Армянске на севере оккупированного Крыма за медицинской помощью обратился 61 украинский пограничник.
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