Киевлян и жителей области предупредили об утреннем тумане
10 октября, 2018, 08:58
В Киеве и области сегодня ожидаются туманы
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.
Отмечается, что сегодня утром в Киеве и Киевской области ожидается туман, в результате чего видимость составит 200-500 м.
Напомним, согласно прогнозам синоптика Еспресо.TV Натальи Диденко, начиная со среды и до конца недели в Украине сохранится комфортная и теплая для октября погода.
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