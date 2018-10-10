Киевлян и жителей области предупредили об утреннем тумане

10 октября, 2018, 08:58

В Киеве и области сегодня ожидаются туманы

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня утром в Киеве и Киевской области ожидается туман, в результате чего видимость составит 200-500 м.

Напомним, согласно прогнозам синоптика Еспресо.TV Натальи Диденко, начиная со среды и до конца недели в Украине сохранится комфортная и теплая для октября погода.