 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Киевлян и жителей области предупредили об утреннем тумане


фото: deskgram
В Киеве и области сегодня ожидаются туманы

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Отмечается, что сегодня утром в Киеве и Киевской области ожидается туман, в результате чего видимость составит 200-500 м.

Напомним, согласно прогнозам синоптика Еспресо.TV Натальи Диденко, начиная со среды и до конца недели в Украине сохранится комфортная и теплая для октября погода.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 октября, 2018 среда

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

10 октября, 2018 среда

9 октября, 2018 вторник

8 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать