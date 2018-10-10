Киев заплатит "Нафтогазу" половину долга "Киевэнерго"

10 октября, 2018, 16:28

КП "Киевтеплоэнерго" выплатит НАК "Нафтогаза" 2,3 млрд грн долгов ахметовскому "Киевэнерго", но без штрафов и пени

Об этом заявил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, сообщает "Украинская правда".

"Мировое соглашение предусматривает, что КП "Киевтеплоэнерго" становится правопреемником только тех долговых обязательств, которые имеют источники для компенсации. Это 2,3 миллиарда гривен, что почти вдвое меньше, чем сумма, о которой шла речь в мае этого года (почти 5 миллиардов – ред.)", - сказал он.

По его словам, речь идет о долгах потребителей. Штрафы и пени не вошли в мировое соглашение, так как не имеют источника погашения. Кроме того, правительство выделило 729 миллионов гривен на погашение разницы в тарифах.

Пантелеев отметил, что киевлянам смогут вернуть горячую воду после утверждения мирового соглашения в Хозяйственном суде Киева и заключения договоров на поставку газа.