Киев заплатит "Нафтогазу" половину долга "Киевэнерго"
Об этом заявил заместитель мэра Киева Петр Пантелеев, сообщает "Украинская правда".
"Мировое соглашение предусматривает, что КП "Киевтеплоэнерго" становится правопреемником только тех долговых обязательств, которые имеют источники для компенсации. Это 2,3 миллиарда гривен, что почти вдвое меньше, чем сумма, о которой шла речь в мае этого года (почти 5 миллиардов – ред.)", - сказал он.
По его словам, речь идет о долгах потребителей. Штрафы и пени не вошли в мировое соглашение, так как не имеют источника погашения. Кроме того, правительство выделило 729 миллионов гривен на погашение разницы в тарифах.
Пантелеев отметил, что киевлянам смогут вернуть горячую воду после утверждения мирового соглашения в Хозяйственном суде Киева и заключения договоров на поставку газа.
- Напомним, в декабре 2017 года стало известно, что Киев сменит поставщика отопления, но продолжит сотрудничать с "Киевэнерго". За 2017 год долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 тысячи гривен и достиг почти 5 млрд.
- В апреле 2018 года стало известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" возьмет на работу всех работников "Киевэнерго", а также унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженность компании.
- 23 мая киевская власть отказалась брать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго".
- КГГА угрожала "Нафтогаза" радикальными мерами-за несогласованности по горячей воде.
- 9 октября НАК "Нафтогаз" подписали мировое соглашение с КГГА и сообщили, что через неделю киевлянам восстановят горячее водоснабжение.
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