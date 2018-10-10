Кровь испарилась, а головы взорвались. Как погибли люди в Помпеях во время извержения Везувия

10 октября, 2018, 09:13

Археологи из Университетской больницы Федерико II в Италии выяснили, что во время извержения вулкана Везувий 24 августа 79 года н.э. множество людей скончались моментально от высокой температуры

К таким выводам они пришли, проанализировав кости людей. Исследование ученых опубликовано в журнале Plos One.

Группа ученых извлекла кости и 12 пепельных камер в Геркулануме - одному из наиболее близких к вулкану городов - оно находится в 11 милях от Помпеи.

Всего ученые проанализировали 103 с 300 останков, найденных в камерах. Они свидетельствуют,что люди не просто "сварились": на костях нашли красный и черный минеральный остаток оксида железа, в том числе внутри черепов. Главной причиной гибели людей ученые называют пирокластические потоки.

Справка:

Пирокластический поток (от греч. πῦρ — огонь и κλαστός — "сломанный") — поток смеси горячих вулканических газов, пепла и скальных обломков (тефры), что является типичным результатом некоторых типов вулканических извержений и движется с большой скоростью (обычно около 700 км/ч). Температура газов может достигать около 1000 °C. Такие потоки обычно движутся вниз с вулкановой вершины и часто могут расходиться на несколько потоков, в зависимости от рельефа местности. Скорость зависит от плотности потока и угла наклона поверхности.

Согласно исследованию, во время извержения температура пирокластических потоков Везувия составляла до 500 градусов Цельсия - эти потоки двигались со скоростью до 300 км / час. Люди, которые оказались на пути этих потоков, погибли мгновенно.

Анализ пятен железа показал, что они могут быть пятнами крови, испарилась. Кроме того, после проведения минерального анализа археологи пришли к выводу, что кровь испарилась практически мгновенно. К тому же, практически все черепа, найденные в камерах, разорванные изнутри - вероятно, от сильного давления, вызванного паром от испарения жидкостей.

Большинство костей оказались с трещинами и раздробленными и обугленными участками разлома. Это также указывает на сильную жару, говорят ученые.

"Такие полевые и лабораторные исследования имеют большое значение не только с точки зрения исторической и биологической реконструкции популяций римской эпохи, но и потому, что они обеспечивают фундаментальную информацию, полезную для оценки уровня вулканического риска в густонаселенных районах", - говорит Пьер Паоло Петроний, ученый из университетской больницы Федерико II в Неаполе, Италия и ведущий автор нового исследования.

Это далеко не первый случай, когда ученые изучили альтернативные объяснения того, как люди умерли во время извержения AD 79. Джузеппе Мастролоренцо, вулканолог из Национального института геофизики и вулканологии в Риме, который не принимал участия в исследовании, подчеркивает, что гипотеза "тепла" имела первые "ростки" в опубликованной в 2001 году статьи в Nature и в дальнейшем исследовании в 2010 году.

По словам Петрона, в то время как Помпеи и Геркуланум испытывали такие же горячие пирокластические скачки, "посмертные последствия для тел жертв были разными в этих городах в зависимости от расстояния до Везувия".

Геркуланум был ближе, позволяя теплу мгновенно испарять телесные ткани и жидкости, в то время как жара более отдаленных Помпей была бы достаточной для уничтожения, но не обязательно испарения плоти и крови.

Мастролоренцо также отмечает, что доказательства испарения крови "не являются окончательной демонстрацией того, что жертвы подвергались воздействию высоких температур". Причиной смерти, возможно, было нечто совсем другое, и наблюдаемые высокотемпературные эффекты на кровь и ткань могли быть получены путем раскрытия пирокластических потоков. "Кровь - это не лучший показатель этого процесса", - говорит он.