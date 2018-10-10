Корпорация ROSHEN передала детскому кардиоцентру УЗИ систему

10 октября, 2018, 18:59

Новый медицинский препаратат содержит функцию 4-Д, позволяющую кардиохирургу с помощью ультразвука сделать реконструкцию происходящего в организме ребенка.

Новейший портативный ультразвуковой аппарат начал работать в центре детской кардиологии и кардиохирургии в столице. Он содержит функцию 4-Д, позволяющую кардиохирургу с помощью ультразвука сделать реконструкцию происходящего в организме ребенка. Даже во время операции.

“Он нам дает возможность оценивать параметры и делать осмотр пациентов с наиболее сложными пороками сердца. Аппарат мобильный. Собственно это нам помогает. Мы можем использовать его не только стационарно, непосредственно в центре, но и призводить выездные консультации”, - рассказывает заведующий консультативной поликлиники ГУ “Центр детской кардиологии и кардиохирургии” Михаил Була.

Медицинское оборудование закуплено на средства корпорации “ROSHEN”.

“Мы сотрудничаем с больницей больше трех с половиной лет. Я знаю, что это очень было нужно больнице. Мы знали уже про этот аппарат, что он действительно очень современный. И этот аппарат стоит чуть более 4-х миллионов гривен”, - говорит директор по развитию социальных проектов “Roshen” Ирина Пономаренко.

Всего на медицинское оборудование в центре детской кардиологии и кардиохирургии Roshen потратил уже 8,5 миллиона гривен. Новый УЗИ аппарат, уже позволил сократить очереди на обследование сердечно-сосудистой системы более чем на неделю. При этом нагрузка на аппарат — больше всего в центре. За день через него проходит более 200 пациентов.

“Этот аппарат был чрезвычайно необходим. И чрезвычайно сильно благодарим “Рошен”, который нам его подарил. Потому что без аппаратуры мы, к сожалению, не можем работать качественно, правильно”, - считает заведующий консультативной поликлиники ГУ “Центр детской кардиологии и кардиохирургии” Михаил Була.

В “Рошене” говорят - проект благотворительной помощи носит комплексный и системный характер. Они сотрудничают со столичным ОХМАТДЕТОМ, с Кременчугской детской больницей и уже сейчас начали реализовывать совместный проект с Институтом рака.