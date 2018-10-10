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Кличко рассказал, как он дрался с Усиком


фото: klitschko-brothers
Экс-чемпион мира Владимир Кличко поделился впечатлениями от спарринга с Александром Усиком

Об этом сообщает Boxingscene.

По словам Кличко, ему было сложно спарринговать с Усиком.

"Три недели назад я вышел в ринг против Усика. Александр уже в хорошей форме, он быстрый и техничный. Мне было сложно против него. Убежден, у него есть все, чтобы оставить след в супертяжелом весе. Я восхищаюсь Усиком. Он еще достаточно молод, но уже побеждает, бьет рекорды и недавно стал абсолютным чемпионом", - сказал Кличко.

Владимир Кличко в качестве спарринг-партнера помогал Усику готовиться к предыдущему бою - против россиянина Мурата Гассиева.

 

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