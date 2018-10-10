Кличко рассказал, как он дрался с Усиком
10 октября, 2018, 14:13
Экс-чемпион мира Владимир Кличко поделился впечатлениями от спарринга с Александром Усиком
Об этом сообщает Boxingscene.
По словам Кличко, ему было сложно спарринговать с Усиком.
"Три недели назад я вышел в ринг против Усика. Александр уже в хорошей форме, он быстрый и техничный. Мне было сложно против него. Убежден, у него есть все, чтобы оставить след в супертяжелом весе. Я восхищаюсь Усиком. Он еще достаточно молод, но уже побеждает, бьет рекорды и недавно стал абсолютным чемпионом", - сказал Кличко.
Владимир Кличко в качестве спарринг-партнера помогал Усику готовиться к предыдущему бою - против россиянина Мурата Гассиева.
- Следующий бой Усик проведет 10 ноября в Манчестере против британца Тони Бэллью.
- Александр Усик бросил вызов британцу Энтони Джошуа в челленджі, который запустил Василий Ломаченко.
- Усик рассказал, каким образом он будет добиваться поединка с британцем Энтони Джошуа.
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