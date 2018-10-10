Хакеры украли с криптовалютних бирж почти $1 млрд
10 октября, 2018, 22:30
С начала года хакеры украли $927 млн с криптовалютних бирж и торговых платформ
Об этом сообщила компания CipherTrace.
Для сравнения: в прошлом году эта сумма составляла $266 млн, то есть рост составил 250%. Также, по данным компании, с начала года более 230 тыс. биткоинов (около $1,5 млрд) были использованы для оплаты различных нелегальных услуг.
"Регуляторы находятся все еще на несколько лет позади (преступников, - ред.), потому что есть только несколько стран, в которых реально действуют строгие законы по борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют", - отмечает генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс.
По его словам, скорее всего, было совершено на 50% больше нелегальных транзакций в криптовалюте, чем было выявлено при подготовке этого доклада.
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