Как футболист спас жизнь одноклубнику в чемпионате Португалии
10 октября, 2018, 11:29
Во время матча чемпионата Португалии футболист "Спортинга" Себастьян Коатес спас жизнь голкиперу своей команды Ромену Салену
В конце первого тайма матча между "Спортингом" и "Портимоненса" Сален, пытаясь отбить мяч, ударился головой о штангу и потерял сознание. Коатес мгновенно сориентировался в ситуации, вставил пальцы в рот голкиперу и не позволил ему проглотить язык и задохнуться.
В перерыве Салена заменили. Коатес забил в конце матча гол, но не помог "Спортингу" избежать поражения 2:4.
- "Спортинг" является соперником "Ворсклы" в Лиге Европы. Во 2-м туре группового раунда в Полтаве португальцы победили украинский клуб со счетом 2:1.
Читайте также
-
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика