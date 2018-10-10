Как футболист спас жизнь одноклубнику в чемпионате Португалии

10 октября, 2018, 11:29

Во время матча чемпионата Португалии футболист "Спортинга" Себастьян Коатес спас жизнь голкиперу своей команды Ромену Салену

В конце первого тайма матча между "Спортингом" и "Портимоненса" Сален, пытаясь отбить мяч, ударился головой о штангу и потерял сознание. Коатес мгновенно сориентировался в ситуации, вставил пальцы в рот голкиперу и не позволил ему проглотить язык и задохнуться.

В перерыве Салена заменили. Коатес забил в конце матча гол, но не помог "Спортингу" избежать поражения 2:4.