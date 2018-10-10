ГПСУ опровергла ложь россиян о "рекордном" количестве туристов в оккупированном Крыму

10 октября, 2018, 15:46

Показатели пересечения админкордона в направлении Крыма остались на уровне 2017 года, а в направлении Украины, это количество имеет тенденцию к увеличению на 3%

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники опровергли утверждения российских оккупантов о рекордных 6,1 млн туристов в Крыму, из которых около 1 млн - украинцы.

"Анализ результатов оперативно-служебной деятельности Государственной пограничной службы Украины свидетельствует об отсутствии тенденции к увеличению посещения аннексированного в 2014 году полуострова Крым", - сообщили в ведомстве.

Пограничники зафиксировали в течение 9 месяцев 2018 года всего 2 млн пересечений гражданами админкордона с временно оккупированным полуостровом. При этом, украинцы пересекали админкордон в оккупированный Крым 996 тыс. раз и это количество осталось на уровне 2017 года.

В то же время, в направлении материковой Украины это количество зафиксировано на уровне 1,011 млн раз и имеет тенденцию к увеличению на 3%.

Кроме того, в течение туристического сезона с мая по сентябрь 2018 года на админкордоне с оккупированным Крымом зафиксировано всего 1,4 млн пересечений, из которых 690 тыс. раз гражданами Украины в направлении полуострова и 713 тыс. раз из Крыма.

"Анализ пропускных операций в 2015-2017 годах показывает устойчивую тенденцию к уменьшению пассажиро-транспортного потока и посещению гражданами оккупированного полуострова", - говорится в сообщении.