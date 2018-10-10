Google показала новые смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL

10 октября, 2018, 10:19

На презентации в Нью-Йорке компания Google представила свои новые флагманские смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL

Об этом сообщает The Verge.

Pixel 3 и Pixel 3 XL с экранами в 5,5 дюймов и 6,3 дюйма соответственно. Интересно, что у моделей появился "хохолок", который напоминает такой же элемент в новых iPhone от Apple.

Новые смартфоны оснастили двойной селфи-камерой, каждая по 8 мегапикселей, а вот в основной ничего не изменилось: там камера осталась на уровне 12,2 мегапикселей.

Смартфоны смогут самостоятельно отвечать на звонки вместо пользователя - они расшифруют язык собеседника, выведут ее на экран, а также ответят с помощью стандартных фраз, которые зачитает робот.

Продажи Pixel 3 и Pixel 3 XL начнутся 18 октября 2018 года. Минимальная стоимость каждого смартфона составит $799 и $ 899 соответственно.

На презентации Pixel 3 и Pixel 3 XL также представили новый чип безопасности Titan M. Кроме того, Google анонсировал выход беспроводной зарядки Pixel Stand, стоимость которой составит $ 79.