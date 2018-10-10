Где в Киеве можно ездить быстрее 50 км/час. Объяснение МВД
10 октября, 2018, 15:04
В Киеве определены 17 участков автодорог, на которых можно ездить со скоростью до 80 км/час.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МВД.
КГГА утвердила ограничения скорости в 80 км/час. в следующих местах:
- просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);
- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);
- ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (когда будет проведен капитальный ремонт проезжей части);
- Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);
- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы г. Киева);
- просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);
- просп. Шухевича (от Северного моста до Керченской площади);
- ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);
- ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);
- просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);
- просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (когда будет проведен капитальный ремонт проезжей части);
- бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);
- ул. А. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);
- просп. Соборности (когда будет установлено распределительное транспортное ограждение).
Внимание! Данное ограничения скорости будет действовать только в период с 1 апреля до 1 ноября.
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