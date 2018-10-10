Экзархи Вселенского патриархата прибыли на Синод отчитываться об Украине
10 октября, 2018, 12:45
Экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Эдмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларион прибыли на Синод Вселенского патриархата в Стамбуле
Об этом сообщает "Укринформ".
Экзархи существуют должны представить Синоду отчеты по результатам визита в Украину.
"Будет все хорошо. С Божьей помощью", - сказал экзарх Даниил о перспективах заседания Синода 10 октября.
Накануне, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, который может решить вопрос создания в Украине единой поместной автокефальной православной церкви. При этом повестка дня заседаний Синода не сообщается, о принятых решениях сообщать по факту.
Заседания Синода будут проходить до 11 октября с началом в 9:00-10:00 и окончанием в 19:00-20:00 с полуторачасовой перерывом. Следующий Синод Вселенского патриархата состоится 9-11 ноября.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласие на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
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