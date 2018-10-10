Экзархи Вселенского патриархата прибыли на Синод отчитываться об Украине

10 октября, 2018, 12:45

Экзархи Вселенского патриархата архиепископ Памфильский и Западной епархии Украинской православной церкви в США Даниил и епископ Эдмонта и Западной епархии Украинской православной церкви в Канаде Илларион прибыли на Синод Вселенского патриархата в Стамбуле

Об этом сообщает "Укринформ".

Экзархи существуют должны представить Синоду отчеты по результатам визита в Украину.

"Будет все хорошо. С Божьей помощью", - сказал экзарх Даниил о перспективах заседания Синода 10 октября.

Накануне, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, который может решить вопрос создания в Украине единой поместной автокефальной православной церкви. При этом повестка дня заседаний Синода не сообщается, о принятых решениях сообщать по факту.

Заседания Синода будут проходить до 11 октября с началом в 9:00-10:00 и окончанием в 19:00-20:00 с полуторачасовой перерывом. Следующий Синод Вселенского патриархата состоится 9-11 ноября.