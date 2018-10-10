Дуда: Украину и Грузию нельзя оставлять вне ЕС только потому, что РФ хочет решать их судьбу
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет PAP.
По его словам, с самого начала членства в ЕС Польша принимала участие в мероприятиях, направленных на приближение своих восточных соседей к Союзу и Запада, в частности Украины, Грузии и Западных Балкан.
"Мы всегда подчеркивали, что двери Европейского Союза должны оставаться открытыми, и мы хотим, чтобы эти страны стали частью ЕС в будущем", - сказал он, отметив, что Грузия и Украина уже давно выражают соответствующие амбиции.
Президент подчеркнул, что эти страны имеют право на членство, если они выполнят условия, установленные в договорах ЕС.
"И мы обязаны оказать им поддержку, их нельзя оставить за пределами европейского сообщества только потому, что их "сильный" сосед хочет вершить их судьбу". Невозможность их выбора противоречит принципу, что каждое государство имеет равное право на самоопределение", - сказал президент.
- Ранее Дуда заявил, что защитой для Польши от российской угрозы является членство в НАТО и присутствие войск Североатлантического альянса на территории страны.
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