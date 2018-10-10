До сих пор раздаются взрывы, уже потушили 5 пожаров: какая сейчас ситуация у Ичне

10 октября, 2018, 08:23

По состоянию на утро среды на 6-м арсенале около населенного пункта Ичня Черниговской области до сих пор раздаются взрывы, некоторые очаги пожара удалось потушить

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 7 часов утра 10 октября удалось эвакуировать более 12, 5 тысяч человек из Ични и близлежащих населенных пунктов, что находятся в 16-ти километровой зоне. Из центральной районной больницы было эвакуировано 163 больных до лечебных учреждений Парафиевки.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах вблизи склада были приняты следующие меры:

отключены от газоснабжения город Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района;

временно прекращено движение поездов через станцию Ичня;

направлено автомобильный транспорт в объезд зоны чрезвычайной ситуации;

закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км.

Тем временем спасатели ликвидировано 5 пожаров за пределами арсенала, возникших вследствие попадания туда боеприпасов. Сейчас на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности.

"После уменьшения интенсивности взрывов силы и средства ГСЧС начнут выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации", - подчеркнули в ведомстве.