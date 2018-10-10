До сих пор раздаются взрывы, уже потушили 5 пожаров: какая сейчас ситуация у Ичне
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что по состоянию на 7 часов утра 10 октября удалось эвакуировать более 12, 5 тысяч человек из Ични и близлежащих населенных пунктов, что находятся в 16-ти километровой зоне. Из центральной районной больницы было эвакуировано 163 больных до лечебных учреждений Парафиевки.
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах вблизи склада были приняты следующие меры:
- отключены от газоснабжения город Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района;
- временно прекращено движение поездов через станцию Ичня;
- направлено автомобильный транспорт в объезд зоны чрезвычайной ситуации;
- закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км.
Тем временем спасатели ликвидировано 5 пожаров за пределами арсенала, возникших вследствие попадания туда боеприпасов. Сейчас на территории военного склада наблюдаются взрывы разной интенсивности.
"После уменьшения интенсивности взрывов силы и средства ГСЧС начнут выполнение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации", - подчеркнули в ведомстве.
- Отметим, 9 октября под утро на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали более 10 тысяч человек. Также было запрещено движение по ряду дорог.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения,что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- Представители СБУ не исключают, что взрыв боеприпасов на 6-м арсенале произошел в результате диверсии, ведь подрыв арсенала произошел в 4 разных местах.
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