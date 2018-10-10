Будапешт вызвал посла Украины из-за венгерского списка "Миротворца"

10 октября, 2018, 18:19

Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп в среду вызвали в венгерский МИД в связи с публикацией сайтом "Миротворец" списка закарпатских чиновников, у которых есть венгерский паспорт

Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.

Представитель венгерского МИД Левенте Мадьяр заявил на пресс-конференции после встречи, что "антивенгерская политика в Украине вышла на новый уровень".

По его словам, в Украине объявили "охоту" на закарпатских венгров, обнародовав на сайте "Миротворец" имена чиновников, имеющих гражданство Венгрии.

"Это список смерти, в нем перечислены вероятные враги Украины, и раньше тех, кто был в списке, убивали", - заявил представитель венгерского МИД.

Напомним, сайт "Миротворец" опубликовал список из 313 закарпатцев, обладателей венгерских паспортов, которые являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. В списке эти люди появились за то, что "присягнули на верность Венгрии", находясь на государственной службе и в органах местного самоуправления.

В базе "Миротворца" ранее оказался и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Также представитель МИД отметил, что на сайте украинского парламента появилась петиция с призывом депортировать лиц с двойным украинско-венгерским гражданством.

"Становится ясно, что украинская власть готова пойти навстречу напряженности в отношениях между двумя странами, чтобы запугать венгерское меньшинство в Закарпатье", - сказал он.

Левенте Мадьяр призвал союзников Венгрии в НАТО и ЕС "прекратить молчание и тщательно изучить, что происходит в Украине".

Напомним, недавно между Украиной и Венгрией возник паспортный скандал, в результате которого страны обменялись высылкой дипломатов.