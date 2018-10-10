Будапешт вызвал посла Украины из-за венгерского списка "Миротворца"
Об этом сообщается на сайте венгерского правительства.
Представитель венгерского МИД Левенте Мадьяр заявил на пресс-конференции после встречи, что "антивенгерская политика в Украине вышла на новый уровень".
По его словам, в Украине объявили "охоту" на закарпатских венгров, обнародовав на сайте "Миротворец" имена чиновников, имеющих гражданство Венгрии.
"Это список смерти, в нем перечислены вероятные враги Украины, и раньше тех, кто был в списке, убивали", - заявил представитель венгерского МИД.
Напомним, сайт "Миротворец" опубликовал список из 313 закарпатцев, обладателей венгерских паспортов, которые являются госслужащими и чиновниками местного самоуправления. В списке эти люди появились за то, что "присягнули на верность Венгрии", находясь на государственной службе и в органах местного самоуправления.
В базе "Миротворца" ранее оказался и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Также представитель МИД отметил, что на сайте украинского парламента появилась петиция с призывом депортировать лиц с двойным украинско-венгерским гражданством.
"Становится ясно, что украинская власть готова пойти навстречу напряженности в отношениях между двумя странами, чтобы запугать венгерское меньшинство в Закарпатье", - сказал он.
Левенте Мадьяр призвал союзников Венгрии в НАТО и ЕС "прекратить молчание и тщательно изучить, что происходит в Украине".
Напомним, недавно между Украиной и Венгрией возник паспортный скандал, в результате которого страны обменялись высылкой дипломатов.
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