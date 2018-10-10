Британия поможет Украине с системой защиты выборов от иностранного вмешательства
Об этом заявил советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Кристиан Тернер во время рабочей встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе в Лондоне, пишет "Правительственный портал".
"Кристиан Тернер подтвердил готовность Соединенного Королевства помочь Украине в построении системы эффективной защиты волеизъявления граждан от иностранного вмешательства", - говорится в сообщении.
Климпуш-Цинцадзе отметила, что с приближением президентских выборов Украина ожидает усиления давления и атак со стороны России, в частности, особое внимание Украина уделяет защите избирательной инфраструктуры.
- Как известно, Украина и Великобритания договорились усилить сотрудничество в сфере противодействия разведывательно-подрывной деятельности спецслужб Российской Федерации и киберугрозам.
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