Британия поможет Украине с системой защиты выборов от иностранного вмешательства

10 октября, 2018, 14:38

Великобритания готова помочь Украине в построении системы защиты волеизъявления граждан от иностранного вмешательства

Об этом заявил советник премьер-министра Великобритании по вопросам национальной безопасности Кристиан Тернер во время рабочей встречи с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе в Лондоне, пишет "Правительственный портал".

"Кристиан Тернер подтвердил готовность Соединенного Королевства помочь Украине в построении системы эффективной защиты волеизъявления граждан от иностранного вмешательства", - говорится в сообщении.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что с приближением президентских выборов Украина ожидает усиления давления и атак со стороны России, в частности, особое внимание Украина уделяет защите избирательной инфраструктуры.