Арестованы арбитры матчей "Динамо" и "Ворсклы" в Лиге Европы

10 октября, 2018, 16:52

В Бельгии задержаны футбольные судьи Барт Вертенген и Себастьен Дельферье по подозрению в участии в договорных матчах

Об этом сообщает l'Еquipe.

Оба арбитра в нынешнем сезоне обслуживали матчи украинских клубов в еврокубках. В частности, Вертентен работал в Лондоне на игре Лиги Европы между "Ворсклой" и "Арсеналом". Дельферье - прошлой неделе судил матч киевлян с чешским "Яблонцем". Также бельгиец работал на скандальном поединке квалификации Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо", в котором россияне победили 8:1, после гостевого поражения 0:4.

После той игры футболистов белорусского клуба обвинили в сдаче матча, а представителей "Зенита" - в работе с судьями.

Между тем, антикоррупционная операция в бельгийском футболе приобретает крупные масштабы. По информации прокуратуры Франции, 10 октября было совершено около 60 обысков в семи европейских странах - Бельгии, Франции, Люксембурге, Черногории, Сербии, Македонии и на Кипре. Сообщается об арестах футбольных функционеров, причастных к организации договорных матчей и махинациях с трансферами.