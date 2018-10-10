Арестованы арбитры матчей "Динамо" и "Ворсклы" в Лиге Европы
Об этом сообщает l'Еquipe.
Оба арбитра в нынешнем сезоне обслуживали матчи украинских клубов в еврокубках. В частности, Вертентен работал в Лондоне на игре Лиги Европы между "Ворсклой" и "Арсеналом". Дельферье - прошлой неделе судил матч киевлян с чешским "Яблонцем". Также бельгиец работал на скандальном поединке квалификации Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо", в котором россияне победили 8:1, после гостевого поражения 0:4.
После той игры футболистов белорусского клуба обвинили в сдаче матча, а представителей "Зенита" - в работе с судьями.
Между тем, антикоррупционная операция в бельгийском футболе приобретает крупные масштабы. По информации прокуратуры Франции, 10 октября было совершено около 60 обысков в семи европейских странах - Бельгии, Франции, Люксембурге, Черногории, Сербии, Македонии и на Кипре. Сообщается об арестах футбольных функционеров, причастных к организации договорных матчей и махинациях с трансферами.
- Сегодня в Бельгии по подозрению в договорных матчах, арестован Иван Леко - главный тренер клуба "Брюгге", выступающего в Лиге чемпионов.
- В стартовом матче Лиги Европы "Ворскла" уступила в Лондоне "Арсеналу" со счетом 2:4.
- "Динамо" в матче Лиги Европы с чешским "Яблонцем" не удержало преимущество в два гола и сыграло вничью 2:2.
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