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Американка вызвала копов из-за "банды" горбатых китов. И превратилась в мем

Женщина с семьей вышла поплавать на лодке в Пьюджет-Саунд, штат Вашингтон. Когда к ним подплыла группа любознательных горбатых китов, она вызвала полицию

Об этом пишет Mirror.

В видеоролике, размещенном на Facebook Дарреном Лучиано, семья сначала встретила китов с удивлением, но оно быстро сменилось страхом, когда киты нырнули под лодку.

В видеоролике слышны успокоительные выкрики человека по имени Дарен вроде "Он просто нас проверяет!.. Все в порядке!" Кроме того, он пытается сконцентрировать внимание семьи на том, что это удивительное явление.

Но несмотря на это женщина почему-то вызвала полицейских со словами "Я выхожу в Пьюджет-Саунд, и под нашей лодкой три серых кита, и я боюсь, что мы можем перевернуться, я боюсь".

Далее лодка отплывает, но киты начинают следить за семьей, и пассажирка вновь впадает в панику. В конце концов они уезжают и оставляют китов на расстоянии.

В соцсети видеоролик стал вирусным, и свои комментарии под ним оставили тысячи людей.

Кто-то написал: "Привет? Да, этот кит выглядит очень подозрительно. Думаю, он может попытаться проникнуть в чужую часть моря. Просто приходите быстро".

Другой человек написал: "Я умираю. Эта семья вызвала копов на китов, я не могу дышать".

Еще один мужчина сказал: "Что я действительно хочу знать, это то, что по ее мнению, полицейские должны были делать? Пристрелить китов?".

 

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