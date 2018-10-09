Жители Ични рассказали о своей эвакуации после взрывов

9 октября, 2018, 18:58

Около 200 человек, эвакуированных из Ични, были размещены в городе Парафиевка, что в 30-километровой зоне от места взрывов

Об этом сообщил журналист Еспресо.TV.

По его словам, в одной из местных школ, а также в больницах расположены эвакуационные штабы, где люди решают, где размещаться на ночлег.

"Поселили здесь. Хорошо нас привезли, организовали автобусы. Утром девушки кормят, готовят. Все хорошо... Мы спокойно всю жизнь прожили. Разве мы могли подумать о таком", - сообщила одна из эвакуированных жительниц Ични.

Кроме того, по словам людей, которые из Ични в Парафиевку приехали под вечер, также планируют оставаться на ночлег в местной школе.

"Куда мы пойдем ночевать? Может, в школу пойдем... Наше здание в Ичне пока не пострадало, но мы ехать туда пока не планируем, нет смысла. Мы выскочили ночью - голые и босые...", - отметила жительница Ични.