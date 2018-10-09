Жители Ични рассказали о своей эвакуации после взрывов
Об этом сообщил журналист Еспресо.TV.
По его словам, в одной из местных школ, а также в больницах расположены эвакуационные штабы, где люди решают, где размещаться на ночлег.
"Поселили здесь. Хорошо нас привезли, организовали автобусы. Утром девушки кормят, готовят. Все хорошо... Мы спокойно всю жизнь прожили. Разве мы могли подумать о таком", - сообщила одна из эвакуированных жительниц Ични.
Кроме того, по словам людей, которые из Ични в Парафиевку приехали под вечер, также планируют оставаться на ночлег в местной школе.
"Куда мы пойдем ночевать? Может, в школу пойдем... Наше здание в Ичне пока не пострадало, но мы ехать туда пока не планируем, нет смысла. Мы выскочили ночью - голые и босые...", - отметила жительница Ични.
- Напомним, сегодня, 9 октября, на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
- Также было запрещено движение по ряду дорог.
- Ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва на секунду. С четырех часов утра было решено закрыть воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта также было приостановлено.
- Напомним также, в октябре 2017 года жители Черниговской области уже выражали беспокойство по поводу того, что недалеко от Ични может взорваться арсенал с боеприпасами.
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