Жду быстрых результатов расследования, - Порошенко о взрывах на складах в Ичне
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
По информации от министра обороны Украины Степана Полторака, в 3:20 утра 9 октября одновременно были взорваны три хранилища арсенала, а уже через 20 минут был осуществлен подрыв еще нескольких хранилищ.
По словам Полторака, на момент подрыва склады были заполнены на 50% - наиболее дефицитные и критически важные для ВСУ боеприпасы с 6-го военного арсенала ранее были передислоцированы на другие арсеналы. По состоянию на 15:00 в результате детонации пожаром охвачено около 30% всего арсенала.
В настоящее время для тушения пожара используются 2 специальных противопожарных танка. Ожидается прибытие на место взрывов еще 3 танков.
Порошенко подчеркнул, что ожидает оперативного, однако ответственного расследования происшествия.
"Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных", - сказал Порошенко, обращаясь к присутствующим на совещании главного военного прокурора Анатолия Матиоса и первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова.
Президент особо акцентировал, что ситуация, когда «одновременно имеем подрывы трех складов, а через 20 минут после этого одновременно подрываются еще шесть складов, на которых хранились реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования.
"Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией СБУ, военной прокуратуры является диверсия", - отметил Верховный главнокомандующий.
Порошенко заявил, что по итогам расследования ожидает предложения по поводу привлечения к ответственности ответственных лиц.
"Жду быстрых результатов расследования", - добавил Порошенко.
По данным СБУ, в настоящее время рассматривается три версии происшествия. Основная из них – совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая – нарушение правил пожарной безопасности хранения боеприпасов и третья – умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боевых припасов.
Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доложил, что было эвакуировано население 30 населенных пунктов в 16-километровой зоне. Местным жителям оказана необходимая помощь, организовано питание.
- Напомним, сегодня, 9 октября, на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
- Также было запрещено движение по ряду дорог.
- 9 октября Порошенко во время совещания с силовиками поручил министру обороны и министру иностранных дел завершить переговоры с НАТО по реализации трастового фонда, который обеспечит безопасную эксплуатацию армейских складов.
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