Жду быстрых результатов расследования, - Порошенко о взрывах на складах в Ичне

9 октября, 2018, 20:25

Президент Петр Порошенко заслушал доклад руководителей силовых ведомств в связи с ситуацией, сложившейся из-за взрывов на складах боеприпасов возле Ични Черниговской области

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По информации от министра обороны Украины Степана Полторака, в 3:20 утра 9 октября одновременно были взорваны три хранилища арсенала, а уже через 20 минут был осуществлен подрыв еще нескольких хранилищ.

По словам Полторака, на момент подрыва склады были заполнены на 50% - наиболее дефицитные и критически важные для ВСУ боеприпасы с 6-го военного арсенала ранее были передислоцированы на другие арсеналы. По состоянию на 15:00 в результате детонации пожаром охвачено около 30% всего арсенала.

В настоящее время для тушения пожара используются 2 специальных противопожарных танка. Ожидается прибытие на место взрывов еще 3 танков.

Порошенко подчеркнул, что ожидает оперативного, однако ответственного расследования происшествия.

"Хочу отдельно подчеркнуть, что я жду быстрых результатов расследования. И очень ответственных", - сказал Порошенко, обращаясь к присутствующим на совещании главного военного прокурора Анатолия Матиоса и первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова.

Президент особо акцентировал, что ситуация, когда «одновременно имеем подрывы трех складов, а через 20 минут после этого одновременно подрываются еще шесть складов, на которых хранились реактивные системы залпового огня, требует тщательного расследования.

"Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией СБУ, военной прокуратуры является диверсия", - отметил Верховный главнокомандующий.

Порошенко заявил, что по итогам расследования ожидает предложения по поводу привлечения к ответственности ответственных лиц.

"Жду быстрых результатов расследования", - добавил Порошенко.

По данным СБУ, в настоящее время рассматривается три версии происшествия. Основная из них – совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы, вторая – нарушение правил пожарной безопасности хранения боеприпасов и третья – умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боевых припасов.

Глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доложил, что было эвакуировано население 30 населенных пунктов в 16-километровой зоне. Местным жителям оказана необходимая помощь, организовано питание.