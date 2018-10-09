Из-за человеческой деятельности уровень мирового океана может вырасти на 15 метров, - ученые
О исследованиях климатологов из университета Рутгерса пишет Eurek Alert.
Согласно исследованию для 11 процентов с 7,6 миллиардов людей, живущих в районах на высоте менее 33 футов (10 метров) над уровнем моря, есть значительный риск затопления. В частности речь идет об угрозе для прибрежного населения, экономики, инфраструктуры и экосистем во всем мире.
Исследователи составили климатическую модель на основе наблюдений за влиянием объема выбросов парниковых газов на повышение уровня мирового океана в Атлантик-Сити, Нью-Джерси и в Сингапуре. В случае, если объем выбросов парниковых газов в ближайшее время не сократится, таяние льдов на полюсах приведет к наводнениям и затоплению целых городов, предупреждают ученые.
Повышение уровня моря зависит от места расположения и времени, и ученые разработали ряд методов для реконструкции прошлых изменений и прогнозирования будущих. Но, несмотря на разные подходы, в ближайшие десятилетия появляется приблизительная история: с 2000 по 2050 год средний мировой уровень моря, скорее всего, вырастет примерно на 6-10 дюймов, но вряд ли повысится более чем на 18 дюймов.
- Ученые из Университета Монаша подсчитали, что к 2080 году уровень смертности от жары в тропических и субтропических регионах вырастет в пять раз.
- Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее.
- Таяние крупных ледников из-за изменения климата может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерное решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят ли такой проект, остается непонятным
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