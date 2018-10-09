Исчезновение журналиста в Стамбуле: Саудовская Аравия позволила обыскать консульство
9 октября, 2018, 16:53
Министерство иностранных дел Саудовской Аравии позволило провести следственные действия в консульстве Стамбула после исчезновения саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи
Об этом сообщил Haberler.
Согласно сообщению, любые события, которые касаются исчезновения журналиста, отслеживают подразделения безопасности и разведки со дня инцидента. В МИД заявили, что обыск будет проводиться в здании консульства в рамках расследования.
"В то время как неприкосновенность консульских помещений обусловлена Венской конвенцией, со стороны властей принимающей страны и с согласия главы дипмиссии может быть проведено расследование. Руководство Саудовской Аравии заявило, что они являются открытыми для сотрудничества и следственные действия в генконсульстве могут быть проведены в рамках расследования", - сообщили в МИД.
- Напомним, что 2 октября исчез журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи после посещения консульства Саудовской Аравии, где, вероятно, был убит. 8 октября послу Саудовской Аравии передали ноту с просьбой предоставить разрешение на обыск в консульстве Стамбула.
- 8 октября в Женеве на брифинге представитель ООН заявил, что считает исчезновение журналиста "явно насильственным" и призвал Саудовскую Аравию и Турцию провести расследование.
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