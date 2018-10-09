Исчезновение журналиста в Стамбуле: Саудовская Аравия позволила обыскать консульство

9 октября, 2018, 16:53

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии позволило провести следственные действия в консульстве Стамбула после исчезновения саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи

Об этом сообщил Haberler.

Согласно сообщению, любые события, которые касаются исчезновения журналиста, отслеживают подразделения безопасности и разведки со дня инцидента. В МИД заявили, что обыск будет проводиться в здании консульства в рамках расследования.

"В то время как неприкосновенность консульских помещений обусловлена Венской конвенцией, со стороны властей принимающей страны и с согласия главы дипмиссии может быть проведено расследование. Руководство Саудовской Аравии заявило, что они являются открытыми для сотрудничества и следственные действия в генконсульстве могут быть проведены в рамках расследования", - сообщили в МИД.