Игроки сборной Украины лайкают твиты с Путиным и Кадыровым
Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Беседин лайкнул поздравление президента России Владимира Путина с днем рождения от российского рэпера Тимати, сообщает Трибуна.
Как оказалось, не только нападающий "Динамо" отметился под этим постом. Также это сделал и защитник "Шахтера" Николай Матвиенко.
Пост под названием "Россия конкретно вернулась на политическую карту" одобрили вратарь "Шахтера" Андрей Пятов, перспективный динамовец Алан Аусси и полузащитник "Мариуполя" Александр Зубков.
Вместе с Тимати с днем рождения Рамзана Кадырова поздравляют Артем Беседин, динамовец Денис Попов, Никита Шевченко (арендованный у "Шахтера" вратарь "Карпат"), полузащитник "Мариуполя" Виталий Виценец и динамовец Ахмед Алибеков.
Виктор Коваленко, Никита Кравченко, Никита Шевченко, Зубков, Аусси, Алибеков, Беседин, Матвиенко отметились еще под одним постом с Кадыровым. Владиславу Калитвинцеву тоже понравился пост с Кадыровым.
Под фото с Путиным отметились Николай Шапаренко и гимнаст Олег Верняев. Дочери президента ФФУ Андрея Павелко Анастасии тоже понравилось это фото.
Выступление Путина на день Победы на странице Тимати понравилось теннисистке Марте Костюк.
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