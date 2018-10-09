Ярмоленко не сыграет за Украину против Италии

9 октября, 2018, 12:06

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко пропустит товарищеский матч против Италии

Об этом заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, сообщает "Команда 1".

"Ярмоленко летит с нами на эту игру, но на поле не выйдет. У Андрея - микротравма, и ближайшие дни он посвятит тому, чтобы устранить все свои проблемы. Надеемся, что к матчу с Чехией Ярмоленко будет готов", - сказал Шевченко.

По словам Шевченко, в поединке с итальянцами он выпустит на поле футболистов, которые в последнее время мало играли за сборную.

"Это подготовка команды к поединку Лиги наций с Чехией. На поле выйдут многие из ребят, которые в последнее время мало играли за сборную. Мы хотим еще раз проверить их возможности", - пояснил тренер.

Сборная Украины встретится с Италией в товарищеской игре 10 октября в Генуе, а против Чехии в Лиге наций сыграет 16 октября в Харькове.