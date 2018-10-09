Ярмоленко не сыграет за Украину против Италии
Об этом заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, сообщает "Команда 1".
"Ярмоленко летит с нами на эту игру, но на поле не выйдет. У Андрея - микротравма, и ближайшие дни он посвятит тому, чтобы устранить все свои проблемы. Надеемся, что к матчу с Чехией Ярмоленко будет готов", - сказал Шевченко.
По словам Шевченко, в поединке с итальянцами он выпустит на поле футболистов, которые в последнее время мало играли за сборную.
"Это подготовка команды к поединку Лиги наций с Чехией. На поле выйдут многие из ребят, которые в последнее время мало играли за сборную. Мы хотим еще раз проверить их возможности", - пояснил тренер.
Сборная Украины встретится с Италией в товарищеской игре 10 октября в Генуе, а против Чехии в Лиге наций сыграет 16 октября в Харькове.
- В матчах с Италией и Чехией украинцам также не поможет травмированный защитник Евгений Хачериди.
- Андрей Шевченко обнародовал состав сборной Украины на октябрьские матчи.
Читайте также
-
1 октября, 2018 Виталий Портников: Кремль пытается использовать Сенцова
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
-
Читайте также
-
1 октября, 2018 Сербия и Косово идут на обострение конфликта
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-