Взрывы в Ичне: сгорел завод, который производил лучшую "сгущенку"

9 октября, 2018, 16:45

В результате взрывов боеприпасов на 6-м арсенале вблизи Ичне сгорел известный молочно-консервный завод по производству одноименного сгущенного молока

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ресурс 368.media.

"Предприятие остановлено, все сотрудники эвакуированы. Оценить ущерб, нанесенный заводу, пока невозможно, поскольку на предприятии в данный момент нет ни одного человека и нет никакой информации о разрушениях или повреждениях", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным издания, остановил работу еще один Ичнянский завод - по производству сухого молока и масла.

"Персонал предприятия полностью эвакуирован. Завод расположен на южной окраине Ичне в 5 километрах от военных складов и отделен от них лесным массивом. Обстановка на заводе и масштаб нанесенного ущерба будут уточняться", - сообщил менеджер завода Сергей Маслов.