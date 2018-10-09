Взрывы в Ичне: сгорел завод, который производил лучшую "сгущенку"
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ресурс 368.media.
"Предприятие остановлено, все сотрудники эвакуированы. Оценить ущерб, нанесенный заводу, пока невозможно, поскольку на предприятии в данный момент нет ни одного человека и нет никакой информации о разрушениях или повреждениях", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным издания, остановил работу еще один Ичнянский завод - по производству сухого молока и масла.
"Персонал предприятия полностью эвакуирован. Завод расположен на южной окраине Ичне в 5 километрах от военных складов и отделен от них лесным массивом. Обстановка на заводе и масштаб нанесенного ущерба будут уточняться", - сообщил менеджер завода Сергей Маслов.
- Напомним, сегодня, 9 октября, на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Также было запрещено движение по ряду дорог.
- В октябре 2017 года жители Черниговской области уже высказывали опасения, что недалеко от города Ичня может взорваться арсенал с боеприпасами.
- Ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на 7 часов утра интенсивность взрывов составляет 2-3 взрыва за секунду. С четырех часов утра было решено закрыть воздушное пространство в радиусе 20 км. Движение железнодорожного и автомобильного транспорта также было приостановлено.
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