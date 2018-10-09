Взрывы в Ичне: Порошенко поручил ускорить создание трастового фонда с НАТО

9 октября, 2018, 20:00

Президент Петр Порошенко во время совещания с силовиками поручил министру обороны Степану Полтораку и министру иностранных дел Павлу Климкину завершить переговоры с НАТО по реализации трастового фонда, который обеспечит безопасную эксплуатацию армейских складов

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Понимаю, что нам в наследство с советских времен досталось большое количество боеприпасов и хорошо, что они сохранились до сих пор. Хорошо, что оборонные министры и коммерсанты 1990-х и «нулевых» не успели их распродать. Но на сегодняшний день мы, к сожалению, еще не имеем ни одного современного состава, который бы полностью соответствовал стандартам НАТО", - отметил Порошенко.

Президент выразил надежду, что в ближайшее время соответствующие программы будут реализованы.

"Поручаю министру обороны, министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов", - сказал Петр Порошенко.

Президент сообщил, что собирается посетить один из объектов строительства хранилищ и лично проверить, как ведутся работы. По его словам, эта поездка планировалась ранее и не связана с чрезвычайной ситуацией на военном складе под Ичней Черниговской области.