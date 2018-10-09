Взрывы в Ичне: Порошенко поручил ускорить создание трастового фонда с НАТО
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.
"Понимаю, что нам в наследство с советских времен досталось большое количество боеприпасов и хорошо, что они сохранились до сих пор. Хорошо, что оборонные министры и коммерсанты 1990-х и «нулевых» не успели их распродать. Но на сегодняшний день мы, к сожалению, еще не имеем ни одного современного состава, который бы полностью соответствовал стандартам НАТО", - отметил Порошенко.
Президент выразил надежду, что в ближайшее время соответствующие программы будут реализованы.
"Поручаю министру обороны, министру иностранных дел срочно завершить переговоры с НАТО по созданию и реализации специального трастового фонда, который обеспечивает безопасную эксплуатацию и эффективную современную охрану объектов хранения боеприпасов", - сказал Петр Порошенко.
Президент сообщил, что собирается посетить один из объектов строительства хранилищ и лично проверить, как ведутся работы. По его словам, эта поездка планировалась ранее и не связана с чрезвычайной ситуацией на военном складе под Ичней Черниговской области.
- Напомним, сегодня, 9 октября, на 6-м арсенале, который находится в районе населенного пункта Ичня Черниговской области, под утро на технической территории произошел взрыв.
- Впоследствии стало известно, что из населенного пункта Ичня и районов, которые находятся в зоне поражения, эвакуировали уже свыше 10 тысяч человек. Позже стало известно, что в результате взрывов в зоне поражения оказались 30 населенных пунктов, а это около 20 тысяч человек.
- Также было запрещено движение по ряду дорог.
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