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Владимир Балух прекращает голодовку


фото: znaj.ua
Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку

Об этом говорится в обращении Балуха, озвученном архиепископом УПЦ КП Климентом, передают "Крым.Реалии".

"Уважаемое украинство! Я обращаюсь к вам в последние дни своего пребывания в плену в Симферопольском СИЗО. Дальше - колония. На протяжении последних 22 месяцев мое физическое и психическое выживание было бы невозможно без вас, вашей искренней действенного участия в моей судьбе и судьбе моей семьи. Спасибо всем за безумную поддержку!" - написал политзаключенный.

Балух также выразил пожелания в случае его смерти похоронить тело в сельской местности на берегу Днепра близ Киева.

  • Напомним, 8 декабря 2016 года ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
  • Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (около 4,6 тыс. грн).
  • Несмотря на голодание Балуха, администрация СИЗО не считала его таким, кто голодает, так как он согласился есть сухари и пить кисель.
  • Оккупационный суд вынес еще один приговор Балуху - 5 лет колонии. Президент Украины Петр Порошенко назвал это расправой.
  • Адвокат Балуха Дмитрий Динзе сообщил, что политзаключенному осталось отсидеть чуть больше года.
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