Владимир Балух прекращает голодовку

9 октября, 2018, 12:20

Незаконно осужденный в Крыму украинский активист Владимир Балух решил прекратить голодовку

Об этом говорится в обращении Балуха, озвученном архиепископом УПЦ КП Климентом, передают "Крым.Реалии".

"Уважаемое украинство! Я обращаюсь к вам в последние дни своего пребывания в плену в Симферопольском СИЗО. Дальше - колония. На протяжении последних 22 месяцев мое физическое и психическое выживание было бы невозможно без вас, вашей искренней действенного участия в моей судьбе и судьбе моей семьи. Спасибо всем за безумную поддержку!" - написал политзаключенный.

Балух также выразил пожелания в случае его смерти похоронить тело в сельской местности на берегу Днепра близ Киева.