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Веганский тренд: бельгийский дизайнер сделал капустные тапки

Французский бренд Rombaut выпустил странную обувь с “капустой”

Фото бренд опубликовал на своей Instagram-страничке.

Автором идеи является Mats Rombaut. Этот дизайнер - один из любимых у американской модели Беллы Хадид. Он создал их из-за того, что давно находится на растительной диете, и давно хотел выпустить обувь для веганов.

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Пара таких шлепанцев будет стоить $100. Для предварительного заказа доступны всего 50 пар с зеленой капустой. Однако, по словам дизайнера, скоро появится обувь и с краснокочанной капустой.

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