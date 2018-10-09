Веганский тренд: бельгийский дизайнер сделал капустные тапки
9 октября, 2018, 11:20
Французский бренд Rombaut выпустил странную обувь с “капустой”
Фото бренд опубликовал на своей Instagram-страничке.
Автором идеи является Mats Rombaut. Этот дизайнер - один из любимых у американской модели Беллы Хадид. Он создал их из-за того, что давно находится на растительной диете, и давно хотел выпустить обувь для веганов.
Пара таких шлепанцев будет стоить $100. Для предварительного заказа доступны всего 50 пар с зеленой капустой. Однако, по словам дизайнера, скоро появится обувь и с краснокочанной капустой.
- Напомним, на Instagram-страницах телезвезды Ким Кардашьян и модели Крисси Тейге заметили накладные импланты для того, чтобы временно модифицировать тело.
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