Веганский тренд: бельгийский дизайнер сделал капустные тапки

9 октября, 2018, 11:20

Французский бренд Rombaut выпустил странную обувь с “капустой”

Фото бренд опубликовал на своей Instagram-страничке.

Автором идеи является Mats Rombaut. Этот дизайнер - один из любимых у американской модели Беллы Хадид. Он создал их из-за того, что давно находится на растительной диете, и давно хотел выпустить обувь для веганов.

Пара таких шлепанцев будет стоить $100. Для предварительного заказа доступны всего 50 пар с зеленой капустой. Однако, по словам дизайнера, скоро появится обувь и с краснокочанной капустой.