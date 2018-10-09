В зоне ООС напряженная ситуация: ранены 3 бойцов ВСУ, потери врагов - 11 человек

9 октября, 2018, 07:59

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины была напряженной, однако полностью контролируемой бойцами ООС: противники 36 раз открывали огонь по позициям украинской армии, из них 12 раз - из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Российские оккупационные войска били из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Катериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Павлополь, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкине.

Позиции в районе Крымского, Луганского, Водяного и Лебединского накрыли огнем из минометов калибра 120 мм. Враги использовали минометы 82-го калибра для обстрела позиций вблизи Крымского, Новотошковского, Луганского и Майского.

Защитники Широкиного подвергались обстрелу из зенитной установки ЗУ-23-2. По оборонцах Новотошковского, Троицкого, Водяного и Лебединского били из вооружения боевых машин пехоты.

"В ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, в течение суток 5 оккупантов уничтожено и 6 - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Сегодня, 9 октября, российские наемники уже 2 раза обстреляли позиции вблизи населенных пунктов Павлополь и Широкине из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.