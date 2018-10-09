В телескопа "Хаббл" сломался гироскоп. Чем это грозит
9 октября, 2018, 12:03
Из-за выхода из строя одного из трех гироскопов орбитальный телескоп "Хаббл" перешел в режим ограниченной функциональности
Об этом заявила заместитель руководителя миссии "Хаббла" Рейчел Остен.
It’s true. Very stressful weekend. Right now HST is in safe mode while we figure out what to do. Another gyro failed. First step is try to bring back the last gyro, which had been off, and is being problematic.
— Dr. Rachel Osten (@rachelosten) 8 октября 2018 г.
Гироскопы формируют системы ориентации аппарата. Сейчас ученые пытаются включить аппарат - без него телескоп сможет наблюдать только по ограниченному участком неба
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