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В Стамбуле начался Синод, от которого ожидают решения об автокефалии для Украины


фото: informator.news
Во вторник, 9 октября, в Стамбуле началось заседание Синода Вселенского патриархата, который может решить вопрос создания в Украине единой поместной автокефальной православной церкви

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриархата.

При этом повестка дня заседаний Синода не сообщается, о принятых решениях сообщат по факту.

"Мы не нарушаем устоявшиеся традиции, поэтому официально не сообщаем повестку дня Синода. Главные решения будут обнародованы письменно. У нас нет традиции проведения пресс-конференций после принятия решений", - сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата.

Заседания Синода будут проходить в течение 9-11 октября с началом в 9:00-10:00 и окончанием в 19:00-20:00 с полуторачасовым перерывом. Для освещения событий Синода в Стамбул прибыли журналисты ведущих украинских и мировых СМИ.

Следующий Синод Вселенского патриархата состоится 9-11 ноября.

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