В Стамбуле начался Синод, от которого ожидают решения об автокефалии для Украины
Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Вселенского патриархата.
При этом повестка дня заседаний Синода не сообщается, о принятых решениях сообщат по факту.
"Мы не нарушаем устоявшиеся традиции, поэтому официально не сообщаем повестку дня Синода. Главные решения будут обнародованы письменно. У нас нет традиции проведения пресс-конференций после принятия решений", - сообщили в пресс-службе Вселенского патриархата.
Заседания Синода будут проходить в течение 9-11 октября с началом в 9:00-10:00 и окончанием в 19:00-20:00 с полуторачасовым перерывом. Для освещения событий Синода в Стамбул прибыли журналисты ведущих украинских и мировых СМИ.
Следующий Синод Вселенского патриархата состоится 9-11 ноября.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем относительно единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху относительно автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
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