В США запретили первый бордель с секс-куклами. Почему

9 октября, 2018, 15:29

KinkySdollS планировала открыть "магазин" в Хьюстоне, где покупатели могли бы приобрести "куклы для любви" или арендовать их, уединившись в частных комнатах

Однако, как сообщает Mirror, первый такой бордель в Соединенных Штатах был заблокирован властями Техаса.

"Бордель кукол" предусматривает наличие игрушек, каждая из которых стоит от 1900 долларов США. Каждая из них реагирует на прикосновения и имеет записанные голосовые ответы, а более дорогие версии с искусственным интеллектом даже могут принимать участие в разговорах.

В фирменном магазине фирмы в Торонто, клиенты могут заплатить 17 фунтов стерлингов за 30 минут "интенсивного удовольствия", 70 фунтов стерлингов в час или 120 фунтов стерлингов за двухчасовую сессию.

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Но Хьюстонский городской совет издал местное постановление о блокировке данного бизнеса и любых других подобных организаций.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер сообщил журналистам после заседания совета, что голосование "стало модификацией постановления и не предназначалось для любого конкретного бизнеса"."Вы не можете основывать бизнес на основе сексуальной деятельности с любыми неодушевленными объектами", – сказал он.

Сейчас основатель KinkySdollS Юваль Гавриель сообщил, что будет судиться с городом по поводу данного решения.