В России на военных учениях затонул БТР
9 октября, 2018, 22:40
Бронетранспортер с двумя военнослужащими затонул во время десантирования на учениях в Дагестане
В результате один человек погиб, а второй - исчез, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах республики.
При проведении учений во время десантирования с корабля в Каспийском море утонул БТР, в котором находились двое военнослужащих. Инцидент произошел в Каспийске.
Как сообщил представитель администрации Каякентского района Дагестана, погиб житель села Джаванкент. Он служил контрактником в Астрахани.
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