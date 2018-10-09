В России на военных учениях затонул БТР

9 октября, 2018, 22:40

Бронетранспортер с двумя военнослужащими затонул во время десантирования на учениях в Дагестане

В результате один человек погиб, а второй - исчез, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах республики.

При проведении учений во время десантирования с корабля в Каспийском море утонул БТР, в котором находились двое военнослужащих. Инцидент произошел в Каспийске.

Как сообщил представитель администрации Каякентского района Дагестана, погиб житель села Джаванкент. Он служил контрактником в Астрахани.