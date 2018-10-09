В "Нафтогазе" рассказали, когда киевлянам дадут горячую воду
9 октября, 2018, 14:45
В НАК "Нафтогаз" сообщили о подписании мирового соглашения с КГГА и спрогнозировали, что за неделю киевлянам восстановят горячее водоснабжение
Об этом сообщает в Twitter пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
"Где-то через неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому "Киевтеплоэнерго" признает, что является правопреемником по долговым обязательствам "Киевэнерго". Завтра Хозяйственный суд. Киева должен утвердить мировое соглашение", - говорится в сообщении.
Где-то через неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому Киевтеплоэнерго признает, что является правопреемником по долговым обязательствам Киевэнерго. Завтра Хозяйственный суд Киева должен утвердить мировое соглашение pic.twitter.com/nAPBaSXXJ5
- Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 9 октября 2018
- Напомним, в декабря 2017 года стало известно, что Киев изменит поставщика отопления, но продолжит сотрудничать с "Киевэнерго". За 2017 долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 000 гривен и достиг почти 5 млрд.
- В апреле 2018 года стал известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" возьмет на работу всех работников «Киевэнерго», а также унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженности компании.
- 23 мая киевская власть отказалась брать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго".
- КГГА угрожала "Нафтогазу" радикальными мерами из-за несогласованности относительно горячей воды.
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