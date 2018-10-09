В "Нафтогазе" рассказали, когда киевлянам дадут горячую воду

9 октября, 2018, 14:45

В НАК "Нафтогаз" сообщили о подписании мирового соглашения с КГГА и спрогнозировали, что за неделю киевлянам восстановят горячее водоснабжение

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Где-то через неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому "Киевтеплоэнерго" признает, что является правопреемником по долговым обязательствам "Киевэнерго". Завтра Хозяйственный суд. Киева должен утвердить мировое соглашение", - говорится в сообщении.

Где-то через неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому Киевтеплоэнерго признает, что является правопреемником по долговым обязательствам Киевэнерго. Завтра Хозяйственный суд Киева должен утвердить мировое соглашение pic.twitter.com/nAPBaSXXJ5 - Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 9 октября 2018