 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В "Нафтогазе" рассказали, когда киевлянам дадут горячую воду


фото: 1news
В НАК "Нафтогаз" сообщили о подписании мирового соглашения с КГГА и спрогнозировали, что за неделю киевлянам восстановят горячее водоснабжение

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"Где-то через неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому "Киевтеплоэнерго" признает, что является правопреемником по долговым обязательствам "Киевэнерго". Завтра Хозяйственный суд. Киева должен утвердить мировое соглашение", - говорится в сообщении.

Где-то через неделю бойлерам можно дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому Киевтеплоэнерго признает, что является правопреемником по долговым обязательствам Киевэнерго. Завтра Хозяйственный суд Киева должен утвердить мировое соглашение pic.twitter.com/nAPBaSXXJ5

- Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) 9 октября 2018

 

  • Напомним, в декабря 2017 года стало известно, что Киев изменит поставщика отопления, но продолжит сотрудничать с "Киевэнерго". За 2017 долг киевлян перед "Киевэнерго" вырос на 784 000 гривен и достиг почти 5 млрд.
  • В апреле 2018 года стал известно, что коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" возьмет на работу всех работников «Киевэнерго», а также унаследует дебиторскую и кредиторскую задолженности компании.
  • 23 мая киевская власть отказалась брать на КП "Киевтеплоэнерго" долги ПАО "Киевэнерго".
  • КГГА угрожала "Нафтогазу" радикальными мерами из-за несогласованности относительно горячей воды.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2018 вторник

больше новостей

9 октября, 2018 вторник

8 октября, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать