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В онлайн-флирте красавцы проигрывают мужчинам средней внешности. Исследования


фото: steemit
Оксфордские ученые опросили 150 тыс. людей на сайте eHarmony и определили, что в сети не всегда выбирают красавцев

Исследования опубликовали на сайте Oxford Internet Institute.

По заключению ученых, гендерные стереотипы перекочевали из реальности в онлайн. Первый шаг в интернете делают мужчины. Девушки, которые проявляют инициативу первыми, получают на 15% меньше отзывов, чем ребята.

Красавцы проигрывают мужчинам средней внешности. Зато мужчины не стесняются писать девушкам модельной внешности.

Если в профиле написано, что человек "сексуальная / сексуальный", большинство пользователей откажутся от общения. 77% пользователей неважно, употребляет ли собеседник алкоголь, однако для 40% людей важно, курит ли потенциальный партнер.

Женщины обращают внимание на финансовый статус потенциального партнера чаще мужчин, однако со временем этот разрыв уменьшается, и состояние перестает быть решающим фактором.

Самыми популярными среди женщин становятся спортивные мужчины, которые публикуют много фотографий, альтруисты и склонные к компромиссу. А у мужчин популярны подтянутые и романтические альтруистки. При этом их пугали высокий уровень интеллекта и тревожность.

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