В Киевском патриархате объяснили, когда ожидать Томос
9 октября, 2018, 23:00
Решение о предоставлении украинской церкви Томоса может быть принято после отчета экзархов, который состоится 10 октября
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель информационного управления УПЦ (КП) Евстратий (Зоря).
"Сегодня (09.10) экзархи Вселенского Патриарха отбыли из Киева в Стамбул. Завтра (10.10) будут отчитываться, только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса. Поэтому сообщения, будто «Томос уже есть», не соответствуют действительности, а информационно - вредны, потому что после волны «победы» пойдет волна «измены», когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил", - написал Зоря.
- Напомним, президент Украины Петр Порошенко пришел к соглашению со Вселенским патриархом Варфоломеем в отношении единой поместной церкви и обратился к Верховной Раде за поддержкой идеи создания единой автокефальной церкви в Украине. УПЦ КП и УАПЦ передали Порошенко обращение к Константинопольскому патриарху по поводу автокефальной церкви в Украине.
- Верховная Рада поддержала постановление о поддержке обращения относительно создания автокефальной церкви в Украине. После создания в Украине единой православной церкви УПЦ МП должна будет присоединиться или изменить название.
- Архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) заявил, что Томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан, и назвал его автора. Патриарх Варфоломей сообщил патриарху Кириллу о согласии на автокефалию в Украине и назначил своих экзархов в Киеве.
- Вселенский патриархат доказал, что никогда не отдавал Киевскую митрополию в каноническую территорию Москвы.
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