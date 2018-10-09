В Киевском патриархате объяснили, когда ожидать Томос

9 октября, 2018, 23:00

Решение о предоставлении украинской церкви Томоса может быть принято после отчета экзархов, который состоится 10 октября

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал руководитель информационного управления УПЦ (КП) Евстратий (Зоря).

"Сегодня (09.10) экзархи Вселенского Патриарха отбыли из Киева в Стамбул. Завтра (10.10) будут отчитываться, только после этого возможно обсуждение вопроса Томоса. Поэтому сообщения, будто «Томос уже есть», не соответствуют действительности, а информационно - вредны, потому что после волны «победы» пойдет волна «измены», когда окажется, что вопрос Синод еще не обсудил", - написал Зоря.