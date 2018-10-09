В Афганистане смертник взорвал предвыборный митинг, 8 погибших
9 октября, 2018, 20:49
В провинции Гильменд на юге Афганистана в результате атаки смертника на предвыборном митинге погибли 8 человек, среди которых кандидат в депутаты парламента страны
Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителя местного губернатора.
По его словам, на предвыборном митинге смертник устроил взрыв, среди жертв — кандидат в депутаты парламента Афганистана.
Также отмечается, что в результате взрыва 11 человек получили ранения.
Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за этот взрыв. Провинция Гильменд находится на границе с Пакистаном, где чаще всего происходят столкновения с талибами.
- 20 октября в Афганистане пройдут парламентские выборы, исламистские организации призывали бойкотировать выборы и угрожали терактами.
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