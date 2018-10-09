В Афганистане смертник взорвал предвыборный митинг, 8 погибших

9 октября, 2018, 20:49

В провинции Гильменд на юге Афганистана в результате атаки смертника на предвыборном митинге погибли 8 человек, среди которых кандидат в депутаты парламента страны

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителя местного губернатора.

По его словам, на предвыборном митинге смертник устроил взрыв, среди жертв — кандидат в депутаты парламента Афганистана.

Также отмечается, что в результате взрыва 11 человек получили ранения.

Пока ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за этот взрыв. Провинция Гильменд находится на границе с Пакистаном, где чаще всего происходят столкновения с талибами.