 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Украинка стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр


фото: noc-ukr.org
Украинская фехтовальщица Екатерина Черний завоевала золотую медаль юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

Украинская шпажистка в финале победила чемпионку мира среди кадетов Синь Янь из Гонконга со счетом 11:9.

"Это что-то невероятное, золотая медаль – моя! Это, прежде всего, победа над собой! Было непросто, но я смогла победить и очень счастлива", - сказала Екатерина Черний после победы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 октября, 2018 вторник

8 октября, 2018 понедельник

больше новостей

9 октября, 2018 вторник

8 октября, 2018 понедельник

7 октября, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать