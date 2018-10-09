Украинка стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр

9 октября, 2018, 09:25

Украинская фехтовальщица Екатерина Черний завоевала золотую медаль юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

Украинская шпажистка в финале победила чемпионку мира среди кадетов Синь Янь из Гонконга со счетом 11:9.

"Это что-то невероятное, золотая медаль – моя! Это, прежде всего, победа над собой! Было непросто, но я смогла победить и очень счастлива", - сказала Екатерина Черний после победы.