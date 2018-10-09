Украинка стала чемпионкой юношеских Олимпийских игр
9 октября, 2018, 09:25
Украинская фехтовальщица Екатерина Черний завоевала золотую медаль юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе
Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.
Украинская шпажистка в финале победила чемпионку мира среди кадетов Синь Янь из Гонконга со счетом 11:9.
"Это что-то невероятное, золотая медаль – моя! Это, прежде всего, победа над собой! Было непросто, но я смогла победить и очень счастлива", - сказала Екатерина Черний после победы.
- Первую медаль сборной Украины на юношеских Олимпийских играх принес дзюдоист Олег Вередиба.
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